Dehors, ok della Sovrintendenza solo a fianco di beni «eccezionali»
In arrivo il decreto che rivede le regole e chiude la fase del «liberi tutti» pandemico
La fase dei dehors liberi avviata con il Covid per mantenere aperti bar, ristoranti e locali pubblici ai tempi del «distanziamento sociale» anti contagio finirà il 31 dicembre. Ma non si tornerà alle regole precedenti. La nuova disciplina a regime aumenterà infatti l’autonomia dei Comuni, e soprattutto limiterà la necessità del via libera delle Sovrintendenze ai casi in cui l’esercizio commerciale si trovi in spazi aperti urbani «strettamente prospicienti» monumenti nazionali, chiese o altri beni...