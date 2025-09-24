Comuni in attesa: 30 miliardi da Stato e Regioni ancora da incassare
Secondo i dati relativi al 2024, gli enti presentano crediti complessivi per 51,6 miliardi di euro
In vista dell’avvio della riforma Accrual, destinata a introdurre un sistema contabile economico-patrimoniale uniforme per l’intera Pubblica amministrazione, risulta utile analizzare le informazioni già disponibili nella contabilità economico-patrimoniale applicata dagli enti territoriali in base al Dlgs 118/2011.
Secondo i dati relativi al 2024, i Comuni italiani presentano crediti complessivi per 51,6 miliardi di euro (dati aggiornati al 1° settembre 2025). La componente prevalente – 30,6 miliardi...
