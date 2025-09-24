Pil, +0,5% quest’anno, +0,7% nel ’26 - Ok alla pace fiscale «ragionevole»
Confermata la riduzione delle stime di crescita per il 2025-26. Giorgetti: sulla rottamazione«risultato ormai in vista». Allo studio su un piano straordinario di controlli contro gli habitué delle sanatorie
Pressato dalle guerre, commerciali e militari, e da un prezzo dell’energia tenuto alto da uno scenario fitto di tensioni geopolitiche, il Governo è costretto a lavorare ancora di forbice sulle stime di crescita. La curva tendenziale tracciata nel programma di finanza pubblica atteso il 1° ottobre in consiglio dei ministri correrà un decimale sotto le ipotesi costruite nel Documento di aprile: e fermerà al +0,5% il tasso previsto per quest’anno, mettendo in calendario per il prossimo anno un +0,7%....
