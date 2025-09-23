Manovra, il Pil 2023 più alto lima il debito, ma è incognita 2025-26
L’Istat rivede il prodotto all’1%, l’anno scorso debito al 134,9% dal 135,3% - Dazi e guerra: possibile ritocco al ribasso della crescita 2025 a 0,5% e 2026 a 0,7%
Alla vigilia della manovra si riattiva la girandola dei calcoli sul Pil. E porta ancora una volta buone notizie sul passato; mentre però si infittiscono le incognite sul futuro prossimo.
A cambiare i numeri del 2023 e 2024 è stato l’Istat, che nei conti economici nazionali diffusi ieri ha rivisto al rialzo la crescita del 2023, al +1% dal +0,7% noto fin qui. Sui saldi di finanza pubblica, questo comporta a cascata un leggero miglioramento del deficit, anche se le novità non raggiungono il decimale...
