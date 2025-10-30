Con lo scontro sul Ponte si allarga la frattura tra governo e magistratura
Allineati all’Esecutivo i governatori azzurri di Calabria e Sicilia. Occhiuto: «grave danno per il Paese, il Sud vuole opportunità». Schifani: «decisione che sa molto di ingerenza»
Non solo migranti. La sentenza della Corte dei conti che di fatto boccia la delibera del Cipess sul Ponte sullo Stretto allarga la frattura tra Esecutivo e magistratura proprio alla vigilia del sì definitivo in Parlamento al Ddl costituzionale con la separazione delle carriere. Usa parole durissime la premier Giorgia Meloni: «La riforma della giustizia e la riforma della Corte dei conti, entrambe in discussione al Senato, prossime all’approvazione, rappresentano la risposta più adeguata a una intollerabile...