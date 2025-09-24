Concessione di servizi ok anche senza indicazione dei costi della manodopera
Il Tar Toscana ribadisce che la clausola non vale nelle concessioni vista la differenza strutturale con gli appalti e il peso economico del costo del lavoro
Alle concessioni non trovano applicazione le disposizioni codicistiche in tema di criteri di aggiudicazione e costi della manodopera (art. 108) in quanto non espressamente richiamate dalla disciplina specifica. In questo senso il Tar Toscana, sez. I, sentenza n. 1488/2025.
La vicendaL’ente concedente procedeva con la pubblicazione di un «avviso esplorativo» finalizzato alla «ricezione...