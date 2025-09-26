Appalti

Trasparenza, soggetti all’«accesso difensivo» anche i contratti stipulati dalla Pa con terzi

Il Consiglio di Stato dà ragione a un’azienda in causa con un ente che ha rifiutato di consegnare alcuni documenti considerati utili alla difesa

di Silvana Siddi

L’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990 dispone la prevalenza dell’accesso avente carattere difensivo rispetto alle contrapposte ragioni di riservatezza. Le necessità difensive riconducibili all’«effettività della tutela» devono pertanto essere prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, anche se, poi, devono trovare un adeguato bilanciamento in presenza di dati sensibili. Perciò gli accordi contrattuali con soggetti terzi, se utili alla propria difesa, non possono costituire un limite al diritto...

Correlati

Consiglio di Stato
Accesso civico generalizzato applicabile agli appalti con il bilanciamento degli interessi
Accesso agli atti da consentire a chi partecipa alle consultazioni preliminari (sfociate in un affidamento diretto)

Gli ultimi contenuti di Appalti