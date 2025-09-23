Gare, contributo Anac regolarizzabile in corsa anche in caso di «inversione procedimentale»
Il chiarimento del Consiglio di Stato in linea con l’indirizzo fornito dall’Adunanza Plenaria a giugno: obbligo di soccorso istruttorio
Il mancato pagamento del contributo Anac non costituisce causa immediata di esclusione dalla procedura di gara. L’obbligo di versare il contributo, qualificato come condizione estrinseca rispetto ai requisiti di partecipazione, può essere assolto tardivamente a seguito di soccorso istruttorio, purché prima della valutazione delle offerte. Tale possibilità sussiste anche nell’ipotesi di inversione procedimentale, dove la verifica dei requisiti amministrativi avviene dopo la valutazione delle offerte...