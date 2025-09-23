Contributo Anac condizione estrinseca alle gare
Lo precisa il consiglio di Stato richiamando l’indirizzo fornito dall’Adunanza Plenaria a giugno
Il pagamento del contributo Anac è una condizione estrinseca rispetto alla procedura di gara. Il suo adempimento è finalizzato a consentire all’Anac di svolgere in modo più efficace le proprie funzioni relative anche alla vigilanza nel settore. Pertanto, in caso di tardivo pagamento, il soccorso istruttorio si atteggia in modo differente: la stazione appaltante deve consentire l’adempimento tardivo fino alla valutazione delle offerte, e non oltre pena l’inammissibilità. Dopo l’apertura della busta...