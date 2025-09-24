Personale

Concorsi per dirigenti, il Tar sdogana la prova «in basket»

Riconosciuta la legittimità della composizione della commissione per l’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione organizzato dalla Scuola nazionale di amministrazione

di Amedeo Di Filippo

Con le sentenze nn. 16242/2025 e 16243/2025, il Tar Lazio riconosce la legittimità della composizione della commissione per l’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione organizzato dalla Scuola nazionale di amministrazione per il reclutamento di dirigenti nelle Pa con la prova “in basket”.

Le censure

Il ricorso riguarda il mancato superamento della seconda prova scritta “in basket” del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di dirigenti, indetto dalla...

