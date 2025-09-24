Concorsi per dirigenti, il Tar sdogana la prova «in basket»
Riconosciuta la legittimità della composizione della commissione per l’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione organizzato dalla Scuola nazionale di amministrazione
Con le sentenze nn. 16242/2025 e 16243/2025, il Tar Lazio riconosce la legittimità della composizione della commissione per l’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione organizzato dalla Scuola nazionale di amministrazione per il reclutamento di dirigenti nelle Pa con la prova “in basket”.
Le censure
Il ricorso riguarda il mancato superamento della seconda prova scritta “in basket” del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di dirigenti, indetto dalla...