Enti locali, Zangrillo: «Fino a 150 milioni agli stipendi»
Nell’intervista di ieri a Radio 24 il titolare di Palazzo Vidoni misura per la prima volta in cifre la consistenza possibile del «fondo di perequazione» proposto per aiutare Comuni e Province in difficoltà
Nella legge di bilancio il ministro per la Pa Paolo Zangrillo punta a «mettere da parte 100-150 milioni» da destinare agli stipendi dei dipendenti degli enti locali. Nell’intervista di ieri a 24 Mattino su Radio 24 il titolare di Palazzo Vidoni misura per la prima volta in cifre la consistenza possibile del «fondo di perequazione» proposto per aiutare Comuni e Province in difficoltà ad aumentare per i propri dipendenti il «salario accessorio», quello che si aggiunge allo stipendio base (tabellare...