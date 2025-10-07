Concorsi, via libera alle richieste di accesso al Codice Sorgente
Nell’era della digitalizzazione della Pa, l’utilizzo di software automatizzati nelle procedure concorsuali è diventato una prassi sempre più diffusa
Il Tar Catania (sentenza n. 2555/2025) ha chiarito che il “Codice Sorgente” utilizzato nei concorsi pubblici deve considerarsi atto amministrativo nei cui confronti va accordato il diritto di accesso. Nell’era della digitalizzazione della Pa, l’utilizzo di software automatizzati nelle procedure concorsuali è diventato una prassi sempre più diffusa. L’automazione permette efficienza, standardizzazione e rapidità nelle operazioni, ma solleva, al contempo, questioni complesse, soprattutto quando il ...