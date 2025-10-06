Scuola, al traguardo il concorso Pnrr 3 - In palio 58mila posti
La doppia selezione del Mim prevede 30.759 slot per i prof di medie e superiori e altri 27.376 per scuola dell’infanzia e primaria
È ai nastri di partenza il nuovo concorso Pnrr, il terzo in calendario dall’avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che mette in palio oltre 58mila cattedre vacanti relative agli anni scolastici 2025/26, 2026/27, 2027/28. Almeno sulla carta. Perché, a differenza delle due selezioni precedenti, stavolta si conosceranno solo strada facendo le assunzioni in programma per raggiungere il target di 70mila ingressi spalmati su tre tornate concorsuali concordato con l’Ue. Si dovrà, infatti, tenere...