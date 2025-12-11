Contestata ai privati anche l’attività edilizia
Alcune operazioni vengono riqualificate come imprenditoriali
L’agenzia delle Entrate può arrivare a contestare ai privati, che abbiano fruito del superbonus per agevolare i loro interventi edilizi, per poi procedere a vendere le unità immobiliari così efficientate, di avere operato come veri e propri imprenditori nel mondo dell’edilizia. Disconoscendo, per questa via, l’agevolazione fruita e recuperando così a tassazione le detrazioni esposte in dichiarazione, o i crediti d’imposta trasferiti (e irrogando inoltre le relative sanzioni).
Che il superbonus spetti...