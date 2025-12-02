Rup: focus su ruolo e compiti dei collaboratori
Primo di tre articoli per approfondire le attività di supporto al Responsabile del progetto: il seggio di gara
Approfondire il ruolo e i compiti dei principali collaborati del responsabile di progetto: è l’obiettivo di questo nuovo focus che suddivideremo in tre parti. La prima la dedichiamo al seggio di gara, organo per cui l’attuale codice prevede espressamente una disciplina specifica.
La disposizione in argomento è contenuta nel co. 7 dell’art. 93 in cui si spiega che «nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata...