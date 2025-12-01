Gare, il Tar Toscana precisa il valore del Fascicolo virtuale dell’operatore economico
Bocciato il ricorso di un concorrente che contestava l’incompleto Fvoe dell’aggiudicatario: si tratta di un supporto alla Pa per la verifica dei requisiti, non di un elemento costitutivo della legittima partecipazione alla procedura
di Pietro Verna
Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è uno mezzo di supporto per la verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante, non un requisito insostituibile per partecipare alla gara. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con il principio del favor partecipationis. Lo ha stabilito il Tar Toscana con la sentenza n.1856 del 14 novembre 2025.
