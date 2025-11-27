Servizi alla persona, avvalimento solo se previsto dal bando
Lo precisa il Tar Calabria ricordando che in questo tipo di attività le norme Ue lasciano spazio alle misure nazionali
Negli appalti relativi all’affidamento dei servizi alla persona, l’avvalimento si applica solo se espressamente previsto dalla lex specialis. Questo è quanto enunciato dalla sentenza del Tar Calabria, sez. II n. 1901/2025.
Il fatto
È stata indetta una procedura di gara per l’affidamento del servizio scolastico di assistenza educativa rivolto ad alunni con disabilità, la cui lex specialis prevedeva...