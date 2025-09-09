Contratto scuola, in arrivo una tantum da 145 euro per i prof
Le risorse reperite da Valditara si sommano agli aumenti da 150 euro mensili attesi con i fondi già stanziati dalle scorse manovre
L’appuntamento per il nuovo round della trattativa sul rinnovo del contratto Istruzione Ricerca, scaduto da quasi due anni, è previsto per mercoledì 24 settembre. In vista di quell’appuntamento il Mim ha una carta in più da calare sul tavolo, sperando che basti a sbloccare un’impasse che va avanti da quasi sei mesi: i 240 milioni di euro stanziati dall’ultimo Dl Scuola e scovati dal ministro Giuseppe Valditara tra le pieghe del bilancio di viale Trastevere. Risorse che dovrebbero tradursi in una ...