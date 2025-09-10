Dirigenza pubblica, la ricetta Sna per aprire a giovani e innovazione
Severino: «I vincitori over 40 del corso-concorso sono passati dal 39 al 32%»
Innovare e svecchiare la Pubblica amministrazione a partire dalla dirigenza, arrivata a un’età media di circa 50 anni. Confidando nella disseminazione di conoscenze e competenze all’avanguardia, anche nel campo del digitale e dell’intelligenza artificiale. È l’approccio top down scelto dalla Scuola nazionale dell’amministrazione e illustrato ieri dalla presidente Paola Severino in audizione a Montecitorio presso la commissione d’inchiesta sugli effetti della transizione demografica presieduta da ...