Enti locali, si stringe sul rinnovo «a catena» dei contratti nazionali
Riunione il 2 ottobre - Si prova ad accelerare la tornata 25/27
Il lungo negoziato sul rinnovo del contratto 2022/24 per i dipendenti di Regioni ed enti locali, fin qui cadenzato da 15 incontri ufficiali nel corso di 64 settimane, non è ancora arrivato al traguardo. Ma già guarda alla prossima tornata, il 2025/27, che dovrebbe aprirsi ufficialmente a novembre, dopo la chiusura del lavoro sulle certificazioni della rappresentatività sindacale. Perché proprio dal nuovo contratto potrebbe arrivare la soluzione, politica, anche per il vecchio.
L’intreccio, riemerso...