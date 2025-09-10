Personale

Enti locali, si stringe sul rinnovo «a catena» dei contratti nazionali

Riunione il 2 ottobre - Si prova ad accelerare la tornata 25/27

di Gianni Trovati

Il lungo negoziato sul rinnovo del contratto 2022/24 per i dipendenti di Regioni ed enti locali, fin qui cadenzato da 15 incontri ufficiali nel corso di 64 settimane, non è ancora arrivato al traguardo. Ma già guarda alla prossima tornata, il 2025/27, che dovrebbe aprirsi ufficialmente a novembre, dopo la chiusura del lavoro sulle certificazioni della rappresentatività sindacale. Perché proprio dal nuovo contratto potrebbe arrivare la soluzione, politica, anche per il vecchio.

L’intreccio, riemerso...

Gli ultimi contenuti di Personale