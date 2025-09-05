Garante privacy, vietato chiedere i dati sulla presenza in servizio del singolo dipendente
È invece possibile accedere, anzi è obbligatoria la pubblicazione online con cadenza trimestrale, dei dati relativi ai tassi di assenza di tutto il personale, ma in forma aggregata e privi di dati personali
Il Garante Privacy (provvedimento n. 130/2025) ha chiarito che trasparenza pubblica e controllo sociale non possono spingersi fino ad accordare istanze di accesso civico alle timbrature di presenza di un singolo dipendente pubblico, per qualunque motivo o sospetto siano state formulate. E ciò neppure oscurando le informazioni più delicate: i dati personali rilasciati consentirebbero indirettamente il rischio, se non di identificazione, quantomeno di identificabilità del soggetto al quale le timbrature...
