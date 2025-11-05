Corsa dei contratti Pa. Zangrillo: entro il 2026 tutte le nuove intese
A fine mese al via i negoziati per il triennio 2025/27, possibile anticipare la parte economica. La Uil firma anche l’accordo sui dipendenti statali, oggi riunione chiave sull’istruzione
Dopo la firma messa lunedì all’accordo sui 430mila dipendenti di Regioni ed enti locali, decisiva per portare il testo al traguardo, la Uil ha siglato ieri anche il contratto dei 225mila lavoratori della Pa centrale, che era stato chiuso a gennaio scorso con l’adesione di Cisl, Confsal, Flp e Confintesa.
La decisione apre al sindacato guidato da Pierpaolo...
Regioni ed enti locali, 2.357 euro una tantum e 142 euro di aumenti
di Gianni Trovati