Corsa dei contratti Pa. Zangrillo: entro il 2026 tutte le nuove intese

Dopo la firma messa lunedì all’accordo sui 430mila dipendenti di Regioni ed enti locali, decisiva per portare il testo al traguardo, la Uil ha siglato ieri anche il contratto dei 225mila lavoratori della Pa centrale, che era stato chiuso a gennaio scorso con l’adesione di Cisl, Confsal, Flp e Confintesa.

La decisione apre al sindacato guidato da Pierpaolo...