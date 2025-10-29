Fisco e contabilità

Corte dei conti, la riforma pronta per il voto finale

Superato senza correttivi anche l’esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato

di Gianni Trovati

La riforma della Corte dei conti supera senza correttivi anche l’esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato; ed è quindi pronta per il voto finale nell’Aula che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, una volta chiusa la sessione di bilancio. L’obiettivo di Governo e maggioranza è di condurre in porto le nuove regole senza modifiche rispetto al testo approvato alla Camera, per farle entrare in vigore prima del 1° gennaio 2026 ed evitare così l’ennesima replica dello scudo...

Gli ultimi contenuti di Fisco e contabilità