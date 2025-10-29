Fondi Ue, spesa ferma all’8% - Rimodulazione da 2,6 miliardi

La priorità data ai progetti e alla spesa del Pnrr ha schiacciato su percentuali quasi risibili la performance dei fondi di coesione del periodo 2021-2027. Perché la capacità di progettazione e di rendicontazione delle amministrazioni, sia centrali che regionali, è di per sé limitata e in questi ultimi anni è stata quasi integralmente concentrata sul Pnrr, che ha una scadenza più ravvicinata, cioè agosto del prossimo anno.

La conferma – proprio mentre la cabina di regia governativa sulla coesione ...