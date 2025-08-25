Dall’Inps le istruzioni per il congedo di paternità obbligatorio della madre «intenzionale»

Ispirata dai principi di uguaglianza e tutela della famiglia nella sua dimensione affettiva e relazionale, a prescindere dalla composizione della coppia, la Corte costituzionale con sentenza n. 115/2025, depositata il 21 luglio (si veda NT+Enti locali & Edilizia del 23 luglio), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 27-bis del Dlgs 165/2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti...

