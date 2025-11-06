Personale

Dalla responsabilità esclusiva del dirigente al potere riduttivo, l’evoluzione della giurisprudenza contabile

La Corte applica il principio di proporzionalità, bilanciando tutela dell’erario e sostenibilità dell’azione amministrativa

di Enzo Cuzzola

L’ultima decisione della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Campania, sentenza n. 325/2025, rappresenta una tappa significativa nel percorso evolutivo della responsabilità erariale dei dirigenti comunali.

Il caso riguardava il mancato invio al Mef, nei termini previsti, della delibera di aggiornamento Tari: la Procura aveva quantificato il danno...

