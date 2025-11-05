Enti locali, sale a 22mila euro il tetto per gli incarichi ai funzionari
Resta il nodo finanziamenti - Possibile aprire spazi rinunciando ad assunzioni
Il massimo della retribuzione di posizione delle «elevate qualificazioni» potrà salire a 22mila euro all’anno. L’intesa firmata lunedì sul contratto delle Funzioni Locali aumenta il potenziale del trattamento accessorio degli incarichi di elevata qualificazione, ma resta il nodo del finanziamento nel rispetto complessivo del tetto di spesa 2016 (articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017)
Dove recuperare le risorse? La prima mossa è nella possibilità di aumentare il limite al trattamento accessorio. L’...