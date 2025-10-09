Destinazione d’uso, va consentito lo svincolo dell’hotel se non c’è convenienza economica
La Consulta censura una norma della regione Liguria che bloccava la destinazione d’uso alberghiera nonostante l’impossibilità di adeguare lo stabile determinasse l’attività imprenditoriale in perdita
È incostituzionale la norma che vieta ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (n. 143/2025 depositata il 7 ottobre) accogliendo le questioni sollevate dal Tar Liguria relativamente...
