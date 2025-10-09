Destinazione d’uso, va consentito lo svincolo dell’hotel se non c’è convenienza economica

È incostituzionale la norma che vieta ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (n. 143/2025 depositata il 7 ottobre) accogliendo le questioni sollevate dal Tar Liguria relativamente...

