Emilia Romagna: dal 21 ottobre via al bando da 300 milioni per riqualificare alloggi pubblici sfitti

Entra nel vivo il 21 ottobre - con l’apertura di un apposito sportello telematico - il piano della Regione Emilia-Romagna da 300 milioni di euro per riqualificare e rimettere sul mercato gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale oggi inutilizzati. L’obiettivo - spiega la regione è “azzerare” le case sfitte per assegnarle a famiglie, lavoratori e studenti con redditi medio e medio-bassi, intervenendo su un’emergenza abitativa in forte crescita. La dotazione del piano è di 300 milioni...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi