Emilia Romagna, primo cantiere Consap per la ricostruzione post alluvione
La società del Tesoro annuncia l’avvio dei lavori per un’opera pubblica nel territorio comunale di Castelvetro di Modena
«A meno di un anno dalla sottoscrizione della Convenzione con la quale il Generale Figliuolo prima e l’ing. Curcio a seguire, hanno conferito a Consap la funzione di committenza ausiliare e stazione appaltante nei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023, è stato avviato, il 9 ottobre, il primo cantiere per la ricostruzione di un’opera pubblica nel territorio del comune di Castelvetro di Modena, cui a breve, faranno seguito altri sei ulteriori cantieri per altrettanti interventi di ricostruzione...