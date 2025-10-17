Impianti eolici, non serve dimostrare la disponibilità giuridica delle aree di sorvolo delle pale
La precisazione del Tar Sicilia relativa alla legislazione regionale
Ai fini della realizzazione degli impianti eolici non è necessario produrre i contratti definitivi in relazione ai terreni oggetto dell’intervento né dimostrare la disponibilità giuridica delle aree interessate dal sorvolo delle pale, poiché basta ricorrere ad atti negoziali idonei a conferire un titolo reale o obbligatorio e comprovare la costituzione coattiva di una servitù di sorvolo nell’ambito del procedimento ablativo.
Sulla base di tali argomentazioni il Tar Sicilia, con la sentenza n. 2131...
Correlati
Sicilia