Per le imprese introvabili 7mila ingegneri
Il dato elaborato dal Centro studi del Cni è stato reso noto nel corso del congresso della categoria in corso ad Ancona
Introvabili quasi 7mila ingegneri in questi ultimi mesi dei 2025. Il numero, elaborato dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri su dati del sistema Excelsior e presentato al congresso della categoria di Ancona, conferma una tendenza che si sta rafforzando in questi anni: il fabbisogno di alcune specializzazioni risulta difficile da colmare. Nella parte alta della classifica delle figure professionali maggiormente richieste oggi in Italia figurano, infatti, sempre i laureati in ingegneria...