Diritto di accesso: la procedura Ue può essere una chance

Il recente avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per una possibile non conformità di alcune norme del Codice dei contratti pubblici offre lo spunto per alcune brevi riflessioni sul rapporto tra istituzioni nella disciplina di un settore fondamentale per l’economia, che nel 2024 ha contribuito a creare il 14% del Pil dell’intera eurozona. Assicurare un quadro normativo omogeneo è certo un prerequisito essenziale per garantire che il flusso delle risorse pubbliche sia impiegato...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi