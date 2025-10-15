Appalti

Bando-tipo, la gestione dell’affidamento tra Rup e collaboratori

Indicazioni anche per l’organizzazione dei sub-procedimenti interni alla stazione appaltante con alcuni scostamenti rispetto agli allegati del Codice

di Stefano Usai

Il bando tipo, adeguato (e non solo) alle disposizioni innestate con il Correttivo (decreto legislativo 209/2024), indica anche possibili opzioni sull’organizzazione concreta dei vari sub-procedimenti della fase pubblicistica. In alcuni casi, il bando (in realtà si tratta di un disciplinare di gara) sembra introdurre delle novità anche rispetto alle disposizioni previste nell’allegato I.2 del codice.

La verifica della documentazione amministrativa
In relazione, ad esempio, al primo passaggio formale...

Correlati

Servizi e forniture, Anac aggiorna il Bando-tipo alle novità del Correttivo
Accesso alle offerte, il chiarimento del bando tipo Anac: al Rup le decisioni sull’oscuramento
Bando-tipo Anac, aggiornate al Correttivo anche le indicazioni sul soccorso istruttorio
Bando-tipo, l’Anac allarga le competenze del responsabile di fase
Anac apre la consultazione sul nuovo Bando tipo n. 2 per i servizi di architettura e ingegneria

Gli ultimi contenuti di Appalti