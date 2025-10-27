Imprese

Edilizia privata, il taglio dei bonus rallenta la corsa delle imprese della Top 70

Anticipazione Classifiche 2025. Dopo i picchi record tra il 2021 e il 2023 gli operatori specializzati nel mercato privato hanno visto una contrazione del business. Chi ha potuto si è riposizionato sulle gare Pnrr

di Aldo Norsa e Stefano Vecchiarino

Dopo anni di numeri fortemente positivi, in particolare l’ultimo triennio stimolato dagli interventi di ristrutturazione dell’edilizia residenziale grazie ai diversi “bonus” fiscali, l’annuale esame dei dati di bilancio 2024 delle maggiori imprese di costruzioni attive nel mercato privato evidenzia per la prima volta una flessione. Nell’ultimo esercizio infatti i big del settore registrano una normalizzazione dei dati reddituali che tra il 2021 e il 2023 avevano toccato valori record. Sono questi...

Correlati

Costruttori, ricavi esplosi anche di 100 volte per chi ha sfruttato il Superbonus
Edilizia privata, la Top 70 italiana cresce ancora con il traino dell’efficienza energetica
Per i big di costruzioni, engineering e architettura un altro anno da incorniciare

Gli ultimi contenuti di Imprese