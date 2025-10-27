Edilizia privata, il taglio dei bonus rallenta la corsa delle imprese della Top 70
Anticipazione Classifiche 2025. Dopo i picchi record tra il 2021 e il 2023 gli operatori specializzati nel mercato privato hanno visto una contrazione del business. Chi ha potuto si è riposizionato sulle gare Pnrr
Dopo anni di numeri fortemente positivi, in particolare l’ultimo triennio stimolato dagli interventi di ristrutturazione dell’edilizia residenziale grazie ai diversi “bonus” fiscali, l’annuale esame dei dati di bilancio 2024 delle maggiori imprese di costruzioni attive nel mercato privato evidenzia per la prima volta una flessione. Nell’ultimo esercizio infatti i big del settore registrano una normalizzazione dei dati reddituali che tra il 2021 e il 2023 avevano toccato valori record. Sono questi...