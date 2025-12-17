Scuola, l’assenza di un requisito per il concorso non può essere sanata

È legittimo il licenziamento del “professore” di fisica che abbia superato il concorso – siamo nel febbraio 2016 – senza però essere abilitato all’insegnamento. Non conta il fatto che una legge successiva abbia dato valore abilitante ai concorsi o che sia stato disposto l’integrale scorrimento della graduatoria. L’assenza di un requisito essenziale per la partecipazione alla selezione pubblica infatti non può, per ragioni di equità, essere sanato a posteriori. Lo ha stabilito la Corte di cassazione...

