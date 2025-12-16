Parte il piano europeo per 650mila case all’anno - Stretta sugli affitti brevi
Il commissario europeo per l’Energia e la casa presenta il programma che punta a mobilitare 153 miliardi ogni dodici mesi. Nuove regole per le locazioni turistiche
Colmare un fabbisogno di due milioni di case all’anno. Aggiungendo all’offerta attuale almeno altre 650mila case ogni dodici mesi. Un’operazione che ogni anno costerà grossomodo 153 miliardi di euro, da reperire grazie a una massiccia collaborazione tra pubblico e privato. Sono queste le cifre chiave del Piano casa europeo al quale il commissario per l’Energia e la casa, Dan Jorgensen sta lavorando da mesi, con una consultazione diffusa degli operatori che ha portato più di 13mila risposte: sarà ...