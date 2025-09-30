È del Suap l’unico titolo abilitativo per le imprese

Avvio di attività di impresa e realizzazione di interventi di edilizia produttiva: quale è l’ufficio comunale competente al rilascio dei titoli abilitativi? Risponde il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5535/2025, affermando l’esclusiva competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (Dpr 160/2010) e non anche dello Sportello Unico per l’Edilizia (Dpr 380/2001), che relativamente ai profili urbanistici ed edilizi ha una competenza soltanto servente nel rilascio di un parere endo-procedimentale...

