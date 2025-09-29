Servizi analoghi, possibile integrare in corsa i requisiti insufficienti

Il concorrente che in sede di gara, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito relativo allo svolgimento di servizi analoghi, abbia indicato l’esecuzione di servizi che si sono rilevati insufficienti allo scopo, può in sede di soccorso istruttorio modificare gli stessi con altri servizi che invece siano idonei alla dimostrazione del requisito. Si è espresso in questi termini il Tar Campania, Sez. I, 18 settembre 2025, n. 6237, con una pronuncia che va in controtendenza rispetto ad alcuni...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi