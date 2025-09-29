Servizi analoghi, possibile integrare in corsa i requisiti insufficienti
Lo precisa il Tar Campania facendo leva sul principio di risultato per privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale andando in controtendenza rispetto ai precedenti orientamenti di segno opposto
Il concorrente che in sede di gara, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito relativo allo svolgimento di servizi analoghi, abbia indicato l’esecuzione di servizi che si sono rilevati insufficienti allo scopo, può in sede di soccorso istruttorio modificare gli stessi con altri servizi che invece siano idonei alla dimostrazione del requisito. Si è espresso in questi termini il Tar Campania, Sez. I, 18 settembre 2025, n. 6237, con una pronuncia che va in controtendenza rispetto ad alcuni...