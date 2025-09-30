Rimane in gara l’offerta senza indicazione di ribasso

La mancata indicazione del ribasso in offerta può determinare l’esclusione dell’operatore economico? Ebbene, questa volta, la risposta è negativa: se l’offerta economica contiene l’indicazione del prezzo offerto e consente di risalire alla percentuale di ribasso proposta sulla scorta di una mera operazione matematica, non è possibile apprezzare alcuna carenza di carattere sostanziale tale da inficiare la regolarità dell’offerta. Si esclude perciò il «rilievo invalidante» di carenze o errori contenuti...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi