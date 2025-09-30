Rimane in gara l’offerta senza indicazione di ribasso
Tar Calabria: basta che la proposta contenga il prezzo offerto e si possa risalire alla percentuale con una semplice operazione matematica
La mancata indicazione del ribasso in offerta può determinare l’esclusione dell’operatore economico? Ebbene, questa volta, la risposta è negativa: se l’offerta economica contiene l’indicazione del prezzo offerto e consente di risalire alla percentuale di ribasso proposta sulla scorta di una mera operazione matematica, non è possibile apprezzare alcuna carenza di carattere sostanziale tale da inficiare la regolarità dell’offerta. Si esclude perciò il «rilievo invalidante» di carenze o errori contenuti...