Grandi imprese, nella classifica di Mediobanca solo 17 costruttori e due società di ingegneria
Nessuna sorpresa al vertice (Webuild prima al 15° posto) ma la graduatria “dimentica” una serie di aziende con i numeri per comparire in elenco
L’ultima edizione de «Le principali società italiane», annuale classifica delle maggiori realtà nazionali per fatturato 2024 curata dall’area studi di Mediobanca certifica la presenza tra le 2.828 aziende analizzate (996 gruppi e 1.832 società con ricavi superiori ai 100 milioni) la presenza di 17 big delle costruzioni e solamente due dell’ingegneria.
A guidare il lotto delle imprese di costruzioni è naturalmente Webuild (1° costruttore italiano e ottavo in Europa), che nel 2025 si posiziona al 15...