Ponti e viadotti stradali, aggiornate le istruzioni per valutare la sicurezza e il monitoraggio

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha dato l’ok all’aggiornamento delle istruzioni per attuare le linee guida dell’Ansfisa a cura di Anas, concessionari autostradali e degli altri enti gestori

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato - con un decreto pubblicato sul sito del Mit e datato 5 novembre - l’aggiornamento delle “Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”. Il testo - a cura dell’Ansfisa - è accompagnato da diversi allegati, relativi a schede, modelli e procedure.

