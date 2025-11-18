Ponti e viadotti stradali, aggiornate le istruzioni per valutare la sicurezza e il monitoraggio

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato - con un decreto pubblicato sul sito del Mit e datato 5 novembre - l’aggiornamento delle “Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”. Il testo - a cura dell’Ansfisa - è accompagnato da diversi allegati, relativi a schede, modelli e procedure.

Le istruzioni sono rivolte a tecnici e gestori al fine di attuare le linee...