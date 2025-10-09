Emilia Romagna, Colla: «Piano casa da 100 milioni per trattenere i giovani»
Il vicepresidente della Regione annuncia le politiche per la crescita: «Investiamo sul capitale umano e l’abitazione è una priorità. Operazione con la Bei». Allo studio nuove norme sulla concessione delle reti per ridurre il caro energia
«Come Regione, con tutti i bandi con i quali stiamo mettendo a disposizione le risorse europee ci concentriamo su tre aspetti. Primo: la digitalizzazione. Secondo: la sostenibilità. Poi arriviamo al terzo punto, quello con il quale si vince: il capitale umano. Perché attenzione: se perdiamo le teste perdiamo il nostro sistema economico e sociale». Vicenzo Colla, vice presidente della Regione Emilia-Romagna - con deleghe allo Sviluppo economico, lavoro, green economy, formazione - parte da qui per...