Fcde dinamico e riscossione, Corte conti rilancia il ruolo gestionale degli enti
Non un accantonamento statico fondato su medie aritmetiche, ma un indicatore di efficienza finanziaria
Le deliberazioni n. 125 e n. 136 del 2025 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna – affrontano da angolazioni diverse un medesimo nodo: la capacità di riscossione delle entrate come variabile decisiva per la stabilità degli equilibri finanziari degli enti locali.
La prima...
Affidamento obbligato per gli enti locali con scarsa capacità di riscossione delle entrate
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel