Programmazione 2026-28, focus su incarichi professionali di studio e collaborazione
Ai fini della correttezza dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario correlati alla programmazione e alla costruzione delle previsioni di bilancio che gli enti locali devono espletare nella fase preparatoria della programmazione 2026-28 c’è anche il programma degli incarichi professionali di studio e collaborazione. Da considerare che fra le criticità o anomalie più comunemente riscontrate e che sono state oggetto di una serie di domande preliminari nel questionario della Corte...
Affidamento obbligato per gli enti locali con scarsa capacità di riscossione delle entrate
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel
Imposta di soggiorno, «nelle more» novità spinose per i Comuni
di Luciano Benedetti (*) - Rubrica a cura di Anutel