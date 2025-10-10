Finanza di progetto, la dichiarazione di pubblico interesse compete all’organo di governo

La disciplina della finanza di progetto è oggi contenuta nell’art. 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il nuovo codice dei contratti pubblici, anche a seguito del cd. Correttivo (Dlgs 209/2024), ha riformato in profondità l’istituto già previsto dall’art. 183 del codice del 2016. L’istituto consente agli operatori privati di presentare agli enti concedenti proposte di partenariato pubblico-privato (Ppp, volte a realizzare e gestire opere o servizi di interesse pubblico.

La norma individua...