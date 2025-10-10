Finanza di progetto, la dichiarazione di pubblico interesse compete all’organo di governo
Il Tar Lombardia accoglie il ricorso di un operatore contro la decisione di rigetto della proposta adotatta dal Rup invece che dalla Giunta
La disciplina della finanza di progetto è oggi contenuta nell’art. 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il nuovo codice dei contratti pubblici, anche a seguito del cd. Correttivo (Dlgs 209/2024), ha riformato in profondità l’istituto già previsto dall’art. 183 del codice del 2016. L’istituto consente agli operatori privati di presentare agli enti concedenti proposte di partenariato pubblico-privato (Ppp, volte a realizzare e gestire opere o servizi di interesse pubblico.
La norma individua...