Finanza di progetto, proposta non valida senza Pef asseverato

L’istituto della concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto è stato ampiamente modificato dal Dlgs n. 209 del 31 dicembre 2024 che ha interamente riscritto l’articolo 193 del codice dei contratti pubblici. La novità più rilevante, rispetto alla previgente disciplina, è rappresentata dalla introduzione di una procedura comparativa, nel caso pervengano più proposte da parte di operatori economici, per l’individuazione del progetto da mettere a gara. In particolare, la nuova disciplina...

