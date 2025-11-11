Finanza di progetto, proposta non valida senza Pef asseverato
Il Tar Catania chiarisce il regime da applicare (prima o post Correttivo) in base al grado di completezza dei documenti
L’istituto della concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto è stato ampiamente modificato dal Dlgs n. 209 del 31 dicembre 2024 che ha interamente riscritto l’articolo 193 del codice dei contratti pubblici. La novità più rilevante, rispetto alla previgente disciplina, è rappresentata dalla introduzione di una procedura comparativa, nel caso pervengano più proposte da parte di operatori economici, per l’individuazione del progetto da mettere a gara. In particolare, la nuova disciplina...