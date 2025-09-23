Fontana: «Burocrazia e caro bollette freno alla competitività Ue»
Intervista a Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia
«Il guaio dell’Europa è che avanza senza un chiaro progetto, incerta sul porto dove andare, così non sceglie il vento giusto ed è costretta a marce indietro e correzioni di rotta per rimediare ai danni che si auto infligge».
Approdato con una folta delegazione a Bruxelles per partecipare domani al convegno “Lombardia, Europa, vincere la sfida della competitività”, presenti numerosi parlamentari e funzionari Ue, il commissario Raffaele Fitto e il ministro Tommaso Foti, Attilio Fontana mette subito ...