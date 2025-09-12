Grandi opere, via alla fusione tra Pesaresi e Braccianti Riminesi
L’operazione consentirà di mettere a sistema competenze complementari, know-how tecnologico e risorse produttive
Nel settore delle grandi opere infrastrutturali dell’Emilia Romagna si fa avanti un nuovo player locale grazie a una partnership tra due delle maggiori realtà del riminese.
Si tratta del Gruppo Pesaresi di Rimini e della Società cooperativa braccianti riminesi (Cbr) che con l’accordo strategico annunciato ieri - seguito in qualità di advisor unico dallo studio di commercialisti e avvocati Boldrini Pesaresi & Associati - avranno una scala più competitiva sui grandi progetti.
Ferma restando l’autonomia...