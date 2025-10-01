I vescovi si affidano a Cdp per realizzare studentati utilizzando asset di diocesi ed enti religiosi
Accordo per un fondo immobiliare dove apportare gli immobili (da individuare). Obiettivo: mille nuovi posti letto a canone calmierato. Zuppi: risolvere il problema casa, senza casa non c’è vita degna e non c’è famiglia
Il primo ottobre la Conferenza Episcopale Italiana (Cei) e il Gruppo Cdp hanno sottoscritto un protocollo finalizzato a promuovere interventi di riqualificazione urbana «con un positivo impatto sociale sul territorio attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle diocesi italiane e degli enti religiosi». Si legge in una nota della Conferenza dei vescovi. «L’intesa - spiega il comunicato - prevede l’individuazione di un portafoglio di immobili la cui trasformazione sia...